Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Die Linke) hat den Beschluss der Kultusministerkonferenz für schnellere Verfahren bei der Rückgabe von NS-Raubgut begrüßt. Hoff sagte am Donnerstag bei MDR KULTUR: "Ich bin zufrieden mit der Lösung, weil sie eine Verbesserung zum Status Quo ist." Zwar werde es bei dem Thema "nie einfach sein". "Aber es wird zu schnelleren Entscheidungen kommen", so Hoff.

Die Kultusminister der Länder hatten sich am Mittwoch mit der Bundesregierung und kommunalen Spitzenverbänden darauf geeinigt, dass bei Streitfällen um NS-Raubgut die bisherige beratende Kommission von einem Schiedsgericht ersetzt wird. Dem Beschluss zufolge sollen dessen Entscheidungen verbindlich sein und von einer weiteren Instanz überprüft werden können. Im Gegensatz zu heute soll das Schiedsgericht auch von nur einer Seite angerufen werden können.

Die bisherige Kommission stand in der Kritik, weil sie nur wenige Fälle abschließen konnte. Hoff betonte, es habe auch bisher schon eine ganze Reihe von Rückgaben gegeben. "Auch ohne die beratende Kommission" seien oftmals Regelungen für Rückgaben gefunden worden.

Weiter sagte Hoff, Museen und ähnliche Institutionen seien mit einer Vielzahl an Aufgaben konfrontiert. Das Thema Provenienz, also die Herkunft von Museumsstücken, sei ein weites Feld: "Wir diskutieren das bezogen auf NS-Raubkunst, wir diskutieren das im Hinblick auf das koloniale Erbe, wir diskutieren beispielsweise aber auch auf das gesamte Themenfeld der DDR", so der Kulturminister.