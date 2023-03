Ausbildung, Einsatzorte und was ist eigentlich ein Juniorretter? MDR THÜRINGEN-Reporter Jens Roder hat zum Tag des Wassers am 22. März mit der Wasserwacht Arnstadt des Deutschen Roten Kreuzes Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema Rettungsschwimmer gesammelt - und Übungen für das Rettungsschwimmen selbst ausprobiert.

Wo kommen Rettungsschwimmer zum Einsatz?

Überall, wo geplanscht, gebadet und geschwommen wird. In Hallen- und Freibädern, im Spaßbad, an Baggerseen mit Strand und natürlich an der Nord- und Ostseeküste.

Kinder ab 10 Jahre können die Prüfung zum Juniorretter ablegen. Für das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen Bronze beträgt das Mindestalter zwölf Jahre, für Silber 14 Jahre und für Gold 16 Jahre.

Im Idealfall sollte man ein überdurchschnittlich guter Schwimmer sein. Aber das ist kein Muss! Beim Rettungsschwimmen kommt es vor allem darauf an, ermüdete, verletzte oder bewusstlose Schwimmer sicher an Land zu bringen. Dazu lernt man Rettungsgriffe und Schwimmtechniken. Auch das Schwimmen mit Bekleidung und das Tauchen wird geübt und gelernt. Und eine Herz-Lungen-Wiederbelebung muss der Rettungsschwimmer auch können.

Nein. In Deutschland gibt es das Rettungsschwimmabzeichen in drei verschiedenen Stufen: Bronze, Silber und Gold. Die Anforderungen steigen mit jeder Stufe. In der Stufe Gold muss man zum Beispiel 30 Meter am Stück tauchen können und nebenbei noch Gegenstände vom Beckenboden aufsammeln.

Habe ich ein Rettungsschwimmabzeichen, egal in welcher Stufe, gilt es für immer. Die Schwimmmeister bzw. Rettungsschwimmer von Frei- oder Hallenbädern sind aber gesetzlich verpflichtet, die Prüfung alle zwei Jahren zu wiederholen.

Haben Schwimmmeister im Freibad eine besondere Ausbildung?

Nein. Sie müssen nur mindestens das Rettungsschwimmabzeichen in Silber bestanden haben. Außerdem haben sie meist eine dreijährige Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetrieb abgeschlossen. Sie wissen also auch, wie man ein Bad managt, wie Pumpen und Heizung funktionieren.

Im Notfall ist jeder zum Retten verpflichtet, wenn er sich dabei nicht in Gefahr bringt. Eigenschutz steht also an erster Stelle.

MDR-Reporter Jens Roder übt mit einer Puppe im Freizeit- und Schwimmbad Arnstadt, wie Menschen aus dem Wasser gerettet werden. Bildrechte: Jens Roder

Die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) bilden aus. Aber auch kommunale Bäder bieten Kurse an, wie aktuell das Sport- und Freizeitbad Arnstadt.