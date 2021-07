Justiz Nach Urteilen im Ballstädt-Prozess: Staatsanwaltschaft und Verteidigung legen Revision ein

Hauptinhalt

Nach den Urteilen gegen neun Angeklagte wegen eines Überfalls auf die Kirmesgesellschaft in Ballstädt (Kreis Gotha) haben Staatsanwaltschaft und Verteidigung Revision eingelegt. Wie ein Sprecher des Landgerichts Erfurt mitteilte, will die Staatsanwaltschaft Urteile gegen vier Angeklagte überprüfen lassen. Auch drei Angeklagte selbst haben Rechtsmittel eingelegt. Eine Begründung ist in allen Fällen nicht bekannt.