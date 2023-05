Der 16. März dieses Jahres dürfte für Andre K. ein guter Tag gewesen sein. Denn an diesem Tag beschließt das Oberlandesgericht Jena seine Entlassung aus der Untersuchungshaft. In einem sechsseitigen Beschluss (Akt.Z. 3 Ws 91/23), der MDR THÜRINGEN vorliegt, wird sein Haftbefehl aufgehoben. Dass die Richter bei dieser Entscheidung offensichtlich große Bauchschmerzen haben, ist zwischen den Zeilen, voll mit Paragraphen und juristischer Wortakrobatik, deutlich zu erkennen.

K. taucht in den Akten zu einem der brisantesten Drogenfälle in Thüringen auf: dem bisher größten Crystal-Meth-Labor in Deutschland. Ausgehoben von den Spezialisten für Organisierte Kriminalität des Dezernates 62 im Thüringer Landeskriminalamtes vor gut einem Jahr. K. soll Kontakte zu der Gruppe gehabt haben und hat offenbar auch in einem Fall Drogen abgenommen. Laut Anklage soll er in elf Fällen mit Crystal Meth gehandelt haben, darunter auch in einem Fall mit mindestens 3,5 Kilo.