Thüringens SPD-Chef Georg Maier teilt die Vorbehalte des SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz zu einer Bundesregierung mit der Partei Die Linke. Maier, der in Thüringens rot-rot-grüner Minderheitsregierung Innenminister ist, sagte der Nachrichtenagentur dpa: "Ich kann auf Bundesebene nicht wirklich dazu raten, ein Bündnis mit der Linken einzugehen." Bezogen auf die Erfahrungen der SPD in Thüringen sagte Maier, gerade zu den Linken sei das Verhältnis nicht immer einfach.

Maier weiter: "Im Innenausschuss habe ich das Gefühl, dass die eigentliche Opposition oft auch in den Reihen der Koalition zu suchen ist". So wolle die Linke etwa den Verfassungsschutz abschaffen, was mit der SPD nicht zu machen sei. Auch in anderen Fragen der inneren Sicherheit gebe es Differenzen - etwa bei der Ausrüstung der Polizei mit sogenannten Mitteldistanzwaffen.