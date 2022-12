Auch Krankschreibungen müssen Schulen und Kindereinrichtungen nicht vorgelegt werden. Diese Art von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung gebe es nur, so die KV, für auszubildende Berufsschüler, nicht aber für Grund-, Regel- und Gemeinschaftsschüler. Auch für Gymnasien gilt sie nicht. Allerdings darf die Schule ein ärztliches Attest verlangen, wenn Kinder und Jugendliche wegen ihrer Krankheit länger als zehn Tage fehlen.

Das Patientenaufkommen in Kinderarztpraxen sei derzeit dreimal so hoch wie gewöhnlich, berichtet die KV aus dem Arztalltag ohne genaue Zahlen zu nennen. Vor allem die hohe Zahl, der am RS-Virus erkrankten Kinder überlaste Kinder- und Hausärzte.