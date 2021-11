An den Thüringer Kinderkliniken ist die Zahl der Fälle schwerer Atemwegsinfekte rückläufig. Wie Professor James Beck von der Unikinderklinik Jena MDR THÜRINGEN sagte, werden derzeit nur zwei Kinder mit einer Infektion durch RS-Viren in der Uniklinik behandelt. Im Oktober waren es noch zehn Fälle gewesen. Auch die Kinderklinik in Saalfeld bestätigt einen Rückgang der Fälle.

In Thüringen werden derzeit nur noch wenige Kinder in Kliniken wegen einer Infektion mit dem RS-Virus behandelt. (Symbolbild) Bildrechte: dpa