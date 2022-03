Das Problem dabei: Aktuell stockt der Aufbau von Windrändern in Thüringen. Es fehlt an nutzbaren Flächen. Das wiederum liegt an den vier Regionalen Planungsgemeinschaften. Deren Suche nach Vorranggebieten für die Windkraft kommt kaum voran. Frank Hummel vom Bundesverband Windenergie berichtet: "Wir haben in Ostthüringen einen Regionalplan, bei dem jetzt schon ein Gericht gesagt hat, das er so nicht rechtskräftig sei. Wir haben in Mittelthüringen einen Regionalplan, der zwar gültig ist seit 2020, aber beklagt wird. Und wir haben in den beiden anderen Regionen Regionalpläne, die noch aus dem Jahr 2012 stammen und dort läuft seit vier Jahren eine Fortschreibung, bisher ohne Ergebnis. Es gibt lediglich einen ersten Entwurf."