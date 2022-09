Aufgrund der Trockenheit in diesem Jahr erwartet die Landesforstanstalt nur eine durchschnittliche Saatguternte. Schätzungsweise zwölf bis 15 Tonnen Samen von Nadel- und Laubhölzern könnten es werden, sagte Saatgutspezialistin Ira Simon. Im Normalfall werden in Thüringen jährlich etwa doppelt so viele geerntet. Damit revidiert Thüringenforst seine Prognosen aus dem Frühjahr, als die Bäume in sehr guter Blüte standen.