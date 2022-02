"Wir öffnen die Sauna in der Roland-Mattes-Schwimmhalle natürlich gleich am Dienstag - so schnell es halt geht, schließlich warten wir schon seit Wochen darauf", sagt Kathrin Knabe-Lange, die Betriebsleiterin der SWE Bäder in Erfurt. In Ihren Worten schwingt etwas Resignation mit, die wir alle vermutlich teilen, wenn es um neue Corona-Verordnungen geht. Nicht nur, dass gefühlt ständig gelockert oder verschärft wird, sondern dass die Politik auch im nun anbrechenden dritten Pandemiejahr noch immer am Freitagabend kommuniziert, was ab Montagmorgen gelten soll.

Seit 23 Jahren arbeitet Kathrin Knabe-Lange für die SWE Bäder in Erfurt. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Bei Lutz Kühnlenz, dem Geschäftsführer des Pelto Bads in Sohnstedt zwischen Erfurt und Weimar, scheint die Resignation deshalb auch schon in Frust umgeschlagen zu sein: "Freitag um 19:40 Uhr geht die Verordnung online", poltert er drauf los. "Da kannst du natürlich nicht schon am Montag öffnen." Auch diese Frustration kennen wohl die meisten von uns.

Für den Saunabesuch gilt je nach Landkreis 2G oder 2G+

Aber regen wir uns nicht auf – es soll hier ja um Wellness gehen. Genauer genommen um die Saunas, die in Thüringen nach zwei Monaten Zwangspause wieder öffnen können. Nach der Landesverordnung gilt hierfür die 2G+-Regelung, doch vereinzelte Landkreise haben nachgelockert. So zum Beispiel der Kreis Weimarer Land, der in Saunas 2G für ausreichend hält. Das erleichtere die Wiedereröffnung in Sohnstedt enorm, so Kühnlenz. 2G+ mit all den Ergänzungen - da blicke ja keiner durch, sagt er.