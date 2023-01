Die durch die Nager verursachten Schäden werden zweimal im Jahr von der Hauptstelle für Waldschutz erfasst. In Thüringen werden dafür laut Thüringenforst aktuell acht Monitoringflächen in Mittel- und Ostthüringen unterhalten. Im Frühjahr, Sommer und Herbst werden außerdem Probefänge in diesen Gebietend durchgeführt.