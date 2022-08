Dem Thüringer Schafzuchtverband fehlt es an Nachwuchsschäfern. Wie Uwe Erl, Zuchtleiter des Landesverbandes der Thüringer Schafzüchter, MDR THÜRINGEN sagte, gibt es in diesem Jahr nur zwei Auszubildende. Um den Generationswechsel in den Betrieben zu gewährleisten, müssten in den nächsten Jahren aber mindestens zehn Lehrlinge ihre Ausbildung zum Schäfer abschließen.