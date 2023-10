Die Techniker Krankenkasse verweist auf "zerebrovaskuläre Krankheiten" generell, unter die etwa ein Schlaganfall oder Hirnblutungen fallen. knapp 11.000 Fälle gab es in Thüringen im Jahr 2021 - 340.000 in ganz Deutschland. Damit hat Thüringen 3,2 Prozent der deutschen Fälle, bei einem Anteil von nur 2,5 Prozent an der deutschen Bevölkerung.

Männer sind zudem deutlich öfter betroffen als Frauen - und hier zeigt sich offenbar auch ein Zusammenhang mit den Ernährungsgewohnheiten.

Die Ernährung kann ein Risikofaktor sein. Carsten Klingner

Zuletzt wurden hier 2016 umfassende Vergleichsdaten erhoben. Der "Fleischatlas" der Heinrich-Böll-Stiftung aus diesem Jahr gibt an, dass Männer in Thüringen pro Tag 172 Gramm Fleisch und Wurst essen - im Durchschnitt. Zusammen mit Mecklenburg-Vorpommern ist das die größte Menge in Deutschland, in Berlin etwa waren es nur 148 Gramm.

Frauen essen generell deutlich weniger Fleisch. In Thüringen waren es 2016 noch 91 Gramm pro Tag, 15 Gramm mehr als zum Beispiel in Berlin. Neurologe Klingner sieht einen Zusammenhang: "Das spielt ganz klar eine Rolle. Die Ernährung kann ein Risikofaktor sein." Wenn auch natürlich nicht der einzige.

Doch der Fleischkonsum bedinge höheren Blutdruck und schlechtere Cholesterinwerte. "Das befördert die Verstopfung der Gefäße." Wobei das auch andere Herz-Kreislauf-Krankheiten zur Folge haben kann.

Blutverdünner ist wichtiges Medikament

Zusätzlich zu den 1.000 Patienten, die in Jena direkt behandelt werden, habe es mehr als 2.000 Fälle aus 13 Krankenhäusern in der Region gegeben, in denen Jenaer Ärzte per Videoschalte konsultiert worden seien. Klingner sagt, durch schnelle Gabe eines Blutverdünners könne in manchen Fällen auch in kleinen, nicht spezialisierten Krankenhäusern Schaden von Patienten abgewendet werden.

Im Schnitt kostet so eine Schlaganfall-Behandlung im Krankenhaus nach Barmer-Angaben etwa 10.000 Euro. Die Patienten sind im Durchschnitt nach Angaben Klingners etwas älter als 73 Jahre. "Würden die Leute heute gesünder leben als vor zehn Jahren, müsste das durchschnittliche Alter eigentlich steigen. Das tut es aber nicht."

Mit dem FAST-Test lässt sich auch für einen Laien innerhalb kürzester Zeit der Verdacht auf einen Schlaganfall überprüfen. Die Buchstaben FAST stehen für die englischen Wörter "Face - Arms - Speech - Time" (Gesicht - Arme - Sprache - Zeit).