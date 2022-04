Mit 200 Millionen von Bund und Land sollten insgesamt 26 Projekte an 13 Schlössern umgesetzt werden. Dabei geht es meist um dringend notwendige Sanierungsarbeiten, etwa am Schloss Sondershausen oder am Dach von Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden. Von den geplanten 26 Projekten werden aktuell für 19 Projekte Angebote eingeholt. Erst wenn die konkreten Kostenangebote vorliegen, kann weiter geplant werden.