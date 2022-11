Schneefälle und Eisregen sorgen am Montagmorgen in Thüringen für Behinderungen auf Straßen und Autobahnen. So ist die A 71 in Richtung Sangerhausen zwischen Erfurt-Bindersleben und Erfurt-Mittelhausen nach einem Unfall blockiert. Dort hat sich nach Angaben der Polizei ein Auto überschlagen, der Rettungseinsatz läuft.