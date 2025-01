Im Lauf des Tages soll der Schnee allmählich in Regen übergeben. Dann könne gefährliches Glatteis entstehen. Betroffen vom Wetter ist auch der Bahnverkehr. Wegen Problemen rund um Frankfurt am Main fielen einige ICE-Züge Richtung Erfurt am Sonntagvormittag aus, andere sind mit Verspätungen unterwegs.