Nach den ergiebigen Schneefällen am Abend hat sich die Lage auf Thüringens Straßen bereits am Morgen entspannt. Wie die Polizei mitteilte, wurden landesweit bis Mitternacht rund 70 Unfälle registriert. Zehn Menschen wurden demnach leicht verletzt. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden. Laut Polizei waren die glatte Straßen und zu hohe Geschwindigkeiten die häufigsten Gründe für die Unfälle.

Verschwundenes Unfallopfer an der A73

Auf der Auffahrt der A73 bei Schleusingen im Landkreis Hildburghausen beispielsweise war am Morgen ein Kleintransporter im Straßengraben gelandet. Als Polizei und Feuerwehr an der Unfallstelle eintrafen, fehlte vom Fahrer jedoch jede Spur. Auch die Suche mit einer Wärmebildkamera und Drohne blieb ohne Erfolg.

Der Fahrer des Unfallwagens blieb verschwunden. Bildrechte: News5

Am Samstagabend fuhr in Lauscha ein Autofahrer zu schnell in eine Kurve und rutschte in den Gegenverkehr. Beim Zusammenstoß mit einem anderen Auto wurden zwei Insassen - darunter ein Kind - leicht verletzt.

Zusammenstoß mit Pferdeanhänger bei Artern

Ebenfalls am Samstagabend wurden bei einem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge in der Nähe von Artern im Kyffhäuserkreis sechs Menschen verletzt. Die genaue Unfallursache ist zwar noch nicht geklärt. Jedoch verlor auch hier der Fahrer auf der Landstraße zwischen Oberröblingen und Artern die Kontrolle und geriet in einer Kurve in den Gegenverkehr. Dabei krachte das Fahrzeug zunächst gegen einen Pferdeanhänger und darauf frontal in einen entgegen kommenden Wagen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses Fahrzeug bei Artern in den Straßengraben geschleudert. Bildrechte: MDR/Silvio Dietzel

Lange Staus auf der A4

Der starke Schneefall führte zudem zu langen Staus auf der A4 bei Gera sowie zwischen Bucha und Wandersleben. Erst gegen Mitternacht lösten sich diese wieder auf.