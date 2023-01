Durch den zurückgekehrte Winter hat es seit Donnerstagnachmittag in Thüringen mehrere Verletzte bei Unfällen gegeben.

Mehrmals mussten bei Winterwetter die Rettungswagen in Thüringen ausrücken, um die Verletzten in Krankenhäuser zu bringen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Auf der neuen Ortsumfahrung der B247 Beinrode-Kallmerode im Eichsfeld wurde ein Mensch schwer verletzt. Sein Auto war am Donnerstag ins Schleudern gekommen und hatte sich überschlagen.

Bei Klosterzella ebenfalls im Eichsfeld geriet am Donnerstagnachmittag auf der glatten Fahrbahn ein Auto an den Straßenrand und überschlug sich. Die 58-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt. Ein Abschleppdienst musste den Wagen bergen, daher wurde die Straße für kurze Zeit voll gesperrt.

Ebenfalls am Donnerstagnachmittag war eine Autofahrerin bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Transporter in Dobitschen im Altenburger Land schwer verletzt worden. Die 59-Jährige war bei Schneeglätte ins Schleudern gekommen und auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Die Frau musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der Transporterfahrer wurde leicht verletzt.