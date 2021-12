Auf winterlichen Straßen hat es in Thüringen am ersten Weihnachtsfeiertag mehrere Unfällen mit Verletzten gegeben. Wie die Polizei mitteilte, kam am Samstagmittag zwischen Hildburghausen und Wiedersbach ein Auto von der glatten Fahrbahn ab. Der Fahrer wurde verletzt. Er musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die Feuerwehr hatte erhebliche Probleme, das Auto am Hang zu bergen.

Mit Sommerreifen auf der A38

Schon am Samstagmorgen hatte ein 30-Jähriger auf der A38 zwischen Bleicherode und Groswechsungen (Kreis Nordhausen) die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Mann kam verletzt ins Krankenhaus. Er war den Angaben zufolge zu schnell und mit Sommerreifen unterwegs.

Kurz vor Mitternacht war eine 18-Jährige auf der Straße von Haindorf in Richtung Buttelstedt im Weimarer Land auf winterlicher Fahrbahn in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch sie war demnach zu schnell.

Im Weimarer Land rutschte am Freitag ein Auto in einen Straßengraben. Bildrechte: MDR/Johannes Krey

Vor allem in Südthüringen glatte Straßen

Seit Mitternacht registrierte die Polizei in Thüringen mehr als 40 Unfälle. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden. Vor allem im Südthüringer Bereich gebe es zum Teil winterglatte Straßen, hieß es. Die meisten Autofahrer haben aber laut Polizei die Geschwindigkeit den winterlichen Verhältnissen angepasst. Wegen Schnee- und Eisglätte war die Straße zwischen Bad Tabarz und Brotterode am Samstag nicht passierbar.