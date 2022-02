Schnee und winterglatte Straßen haben seit Dienstagnachmittag erneut zu mehreren Unfällen in Süd- und Ostthüringen geführt. Betroffen war nach Polizeiangaben unter anderem die A73 zwischen Eisfeld-Nord und Eisfeld-Süd. Dort hatte sich ein Auto auf winterglatter Fahrbahn überschlagen. Verletzt wurde niemand.

In Ostthüringen in Wurzbach (Saale-Orla-Kreis) ist ein Lkw in den Graben gerutscht. Grund war offenbar ein heftiges Schneetreiben und böiger Wind. Der Laster, der mit 40 Tonnen Glas beladen ist, musste geborgen werden. Verletzt wurde niemand.