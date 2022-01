Starker Schneefall hat auch am Montagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen in Thüringen geführt. Besonders betroffen waren die Steigungen in den Landkreisen Sonneberg und Hildburghausen im Süden des Freistaats. Wie ein Polizeisprecher MDR THÜRINGEN sagte, blieben dort fast überall Lastwagen stecken - so unter anderem am Bachfelder Berg bei Eisfeld, zwischen Steinheid und Steinach sowie zwischen Siegmundsburg und Neuhaus am Rennweg. Im Landkreis Hildburghausen zählte die Polizei sieben Unfälle innerhalb kurzer Zeit. In allen Fällen blieb es bei Blechschäden.