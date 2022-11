Nach Angaben des MDR-Wetterstudios wird es am Abend in Thüringen verbreitet leicht bis mäßig schneien Schneefall. Gemeldet wurde Schnee etwa in Apolda (Weimarer Land), Artern (Kyffhäuserkreis) und Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis). Bei -2 bis 0 Grad besteht Glätte-Gefahr auf Straßen und Gehwegen. In der Nacht sollen die Temperaturen auf bis zu -7 Grad absinken. Wärmer wird es an der Werra mit bis zu 2 Grad. In Südthüringen soll es bis in die Morgenstunden schneien.