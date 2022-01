Skilanglauf ist auf circa 683 Kilometer präparierten Loipen und Skiwanderwegen des Thüringer Waldes möglich. An manchen Stellen sind Wasserlöcher zu finden, die aber vermutlich spätestens am Samstag gefroren und überschneit sind. Fast alle Abfahrtshänge und Skilifte im Thüringer Wald sind geöffnet. Bitte informieren Sie sich aktuell , wie die Öffnungszeiten und Abfahrtsbedingungen im Einzelnen sind. Auch die SchneeApp Thüringer Wald zeigt aktuelle Schneehöhen, Öffnungszeiten und Schwierigkeitsgrade der Strecken an.

Endlich! Am Samstag startet die Naturrodelbahn in Oberhof in die Saison. Dort kann man eine zwei Kilometer lange Strecke auf dem Schlitten nach unten sausen. Nach oben geht es wieder mit dem Bus. Wer es eine Nummer kleiner mag, findet im Thüringer Wald 29 präparierte Hänge, die auf große und kleine Rodelfans warten: zum Beispiel der Familienrodelhang am Monument in Frauenwald, der Rodelhang an der Schmücke und die Rodelwiese in Masserberg.