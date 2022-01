Die Meteorologen sagen für das Wochenende leichten Frost in den Kammlagen des Thüringer Waldes voraus. Nach Angaben des Regionalverbunds Thüringer Wald e.V. steht einem Wochenende im Schnee nichts entgegen.

Ski Alpin ist zum Wochenende in neun geöffneten Skigebieten auf insgesamt 13,5 Kilometer präparierter Piste möglich. Im Snowpark Oberhof, in der Skiarena Silbersattel in Steinach und in der Skiarea Heubach sorgt neben Naturschnee eine dicke Kunstschneedecke für ausreichend Grundlage, um die Hänge herunterzuwedeln.

In der Skiarea Heubach hat die Saison schon begonnen. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Auch Skilanglauf ist auf den circa 890 Kilometer präparierten Loipen und Skiwanderwegen des Thüringer Waldes möglich. Der Rennsteig Skiwanderweg ist fast durchgängig von Ruhla bis Lehesten befahrbar. 18 von 19 Etappen sind aktuell präpariert. Darüber hinaus stehen 51 Winterwanderwege und 29 Rodelstrecken bereit.

Trotz des Biathlon-Weltcups in Oberhof können Skifahrer am Wochenende den Fallbachlift an der alten Golfwiese in der Nähe der Rodelbahn nutzen. Wie der Betriebsleiter Ronald Kabitzsch sagte, wird die Zufahrt zur Talstation während der Wettkämpfe gesperrt. Am Wochenende fährt deshalb vom Parkplatz in der Rudolf-Breitscheid-Straße ein kostenfreier Shuttlebus. Der Skilift öffnet am Samstagmorgen um 10 Uhr. Die Snow-Tubing-Anlage bleibt jedoch weiterhin geschlossen. In dem Skigebiet gilt die 3G-Regel.

Ein verschneiter Winterwald ist verlockend. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Schneeschuhfackelwanderung mit Führer, Fackel und Glühwein: Freitag, 14. Januar ab 16:30 Uhr, Wagners Sporthotel Oberhof

mit Führer, Fackel und Glühwein: Freitag, 14. Januar ab 16:30 Uhr, Wagners Sporthotel Oberhof Biathlon-Schießen für Jedermann: Samstag, 15. Januar 10:30 Uhr, Treff Thüringer Hütte (Schießhalle am Teller)

Samstag, 15. Januar 10:30 Uhr, Treff Thüringer Hütte (Schießhalle am Teller) Pferdekutschenfahrten durch den Winterwald: täglich 10 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr, Abfahrtstelle neben der Tourist-Information Oberhof

In Suhl-Goldlauter können Ski- und Snowboardfahrer den Hang ab Samstagmorgen nutzen. Dort geht es um 9 Uhr los. Bisher ist eine Öffnung nur am Wochenende bis 16 Uhr geplant. Es gilt die 3G-Regel.