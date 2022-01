Gewalt nimmt zu Thüringen strebt Schnellverfahren nach Corona-Protesten an

Die Union verweist auf Bayern, wo in den vergangenen Wochen Gewalttäter nach Corona-Demos im Schnellverfahren teilweise binnen 24 Stunden verurteilt worden. Das müsse auch in Thüringen möglich sein. Ähnlich äußerte sich die Linke. Die Polizei dürfe Demos nicht nur begleiten, sondern der Staat müsse Rechtverstöße ahnden.

Nach Ausschreitungen am Rande der Demo in Schweinfurt am Weihnachts-Sonntag hatte die Justiz mehrere gewalttätige Teilnehmer in Schnellverfahren verurteilt. In beschleunigten Verfahren verhängte das Amtsgericht Schweinfurt bereits am folgenden Montag Geld- und Bewährungsstrafen von bis zu einem Jahr gegen drei Männer und eine Frau. Sie wurden wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und zum Teil auch wegen tätlichen Angriffs, Körperverletzung und Beleidigung verurteilt.