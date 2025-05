Kameramann Alexander Nowotny war ein bisschen aus dem Häuschen. "Krass! Ich hab's! Ich hab die Szene!", jubelte er bei Dreharbeiten Ende Juni 2024. Nördlich von Erfurt wurde für einen Film zum Artensterben gedreht. Auf einem frisch gemähten Luzerne-Feld tummelte sich Vieles, was so ein Film braucht: Kohlweißlinge, Schafstelzen, Saatkrähen, Rotmilane.

Bildrechte: MDR/Luise Zentgraf

Etwa 400 Meter von dort, wo Nowotny mit seiner Kamera stand, spielte sich ein kleines Drama ab: Ein Reh griff immer wieder Greifvögel an, die im Feld saßen. Trotz der Entfernung fing Nowotny einige Szenen ein. "Ein Reh geht auf einen Rotmilan los?", wunderte sich das Team. Wollte es sein Kitz schützen?

Bildrechte: MDR/Alexander Nowotny

Als der Artenschutz-Film einige Wochen später ausgestrahlt und online gestellt wird, meldet sich ein Mitglied des Naturschutzbundes (Nabu). In seiner E-Mail an die Redaktion schreibt Lutz Reißland über eine Filmsequenz aus dem Vorspann: "Es handelt sich hierbei um einen der seltensten Brutvögel Deutschlands, der in Thüringen nur ganz selten nachgewiesen wird, einen Schreiadler." Staunen in der Redaktion. Und die Entscheidung: Wir fragen nach beim Verein Thüringer Ornithologen.

Der Schreiadler braucht ruhige, verlassene Waldgebiete zum Brüten. Und solche Gebiete müssen frei sein von Windrädern. Michael Nickel Geschäftsfüher des Vereins Thüringer Ornithologen

Michael Nickel klickt den Filmbeitrag in der ARD-Mediathek an und ruft zurück: eindeutig ein Schreiadler - so seine Bestätigung. Von Kindesbeinen an beobachtet Nickel Vögel. Er ist nicht nur Geschäftsführer des Vereins Thüringer Ornithologen. Auch als Sprecher der "Avifaunistischen Kommission" seines Vereins ist er tätig.

Dieses Gremium sammelt Nachweise seltener Vögel, die in Thüringen gesichtet werden. Regelmäßig werden die Dokumentationen geprüft und bewertet. Die von MDR THÜRINGEN gedrehte Filmsequenz ist ein eindeutiger, sicherer Beleg. Nickel ermutigt uns, sie der Kommission vorzulegen. Die Sichtung soll nun in Kürze Eingang finden in den Jahresbericht für 2024.

Bildrechte: MDR/Marco Seidel

Nickel und seine Mitstreiter gehen sehr akribisch vor, wenn sie die Sichtung eines seltenen Vogels registrieren. Es gibt dafür einen speziellen Meldebogen. Ganz genau werden Tag, Uhrzeit, Ort der Beobachtung, nähere Umstände und die Daten des Beobachters aufgenommen. Es geht dabei wissenschaftlich zu.