Das 9-Euro-Ticket hat es vorgemacht. Es war in seiner Einfachheit ein Meilenstein in der Geschichte des ÖPNV. Ticket kaufen und losfahren. Niemand musste sich Gedanken machen, welche Tarifzone er oder sie durchquert, ob das Ticket auch in einem anderen Verbund gilt, wann die 120 Minuten ablaufen, ob man es bis nachts um 3:00 Uhr nach Hause schafft und ob man sich jetzt schon auf der Rückfahrt befindet. Vieles davon haben wir tatsächlich übernommen, aber offensichtlich gibt es gerade bei der nächsten Generation der ÖPNV-Nutzer Irritationen.

Die gute Nachricht: Das Abo für die Chipkarte abzuschließen, sollte nach Aussage des Verkehrsverbundes Mittelthüringen bei den Thüringer Anbietern problemlos funktionieren. Einfach das PDF-Formular am Bildschirm ausfüllen oder vorher ausdrucken und je nach Anbieter per Mail oder Post einschicken bzw. beim Ticketshop vorbeigehen. Bei den Anträgen gibt es das Feld "gesetzlicher Vertreter", sodass eine problemlose Beantragung möglich ist.

Die AGB für das Deutschlandticket sind endlich einmal einheitlich. Das Ticket ist nur mit einem "amtlichen Lichtbilddokument" gültig, weil ja personengebunden. Nachteil: Man hat allerdings die Gruppe der Sechs- bis 16-Jährigen vergessen. Denn ein großer Teil von ihnen hat noch gar keinen Ausweis. Oder was ist mit dem Begriff "amtliches Lichtbilddokument" überhaupt gemeint?

Ist der Schülerausweis amtlich genug, abgestempelt von der Schulsekretärin? Das Bundesinnenministerium weist auf seiner Internetseite darauf hin, dass man ab 16 Jahren einen amtlichen Identitätsnachweis besitzen muss und verweist darauf, dass das der Personalausweis oder der Reisepass sein kann. "Zur Legitimation ist ein amtliches Lichtbilddokument mitzuführen und bei Kontrollen vorzuzeigen." Ab 16 Jahren muss man einen amtlichen Identitätsnachweis in Form eines Personalausweises oder Reisepasses besitzen. Bildrechte: imago images/Christian Ohde

Doch wenn ein Zwölfjähriger bereits einen Reisepass besitzen sollte, dann werden die Eltern diesen ihrem Kind wohl nur ungern mitgeben, denn wenn die nächste Reise ansteht, ist der entweder mit einem Frühstücksbrot verschmolzen oder komplett verschwunden. Die entsprechende Anfrage bei der Verkehrsministerkonferenz wurde nur teilweise beantwortet, man verwies noch einmal darauf, dass man sich über die Einigung bei den bis Sechsjährigen freut und ansonsten würden die Regelungen der Schülertickets der Länder gelten.

Nur die zuständigen Landkreise verweisen auf die bundeseinheitlichen Tarifbestimmungen und haben partiell signalisiert, das im Schülerverkehr beziehungsweise im eigenen Tarifgebiet zunächst unbürokratisch handhaben zu wollen. Das ist löblich, aber wenn das Kind dann einen Ausflug außerhalb des eigenen Landkreises und der Schulbuszeiten unternimmt, stellt sich die Frage, ob dem Kontrollpersonal der oft recht selbstgebastelt daherkommende Schülerausweis einer Thüringer Schule amtlich genug erscheint. Immerhin: Die Bahn hat auf Anfrage mitgeteilt, dass die Deutsche Bahn den Schülerausweis der Sechs- bis 18-Jährigen anerkennt.

An dieser Stelle wird es nicht nur unübersichtlich, sondern auch richtig ungerecht. Bislang ist es in der Regel so, dass die Kommunen die Kosten für ein Monatsticket im jeweiligen Tarifgebiet ganz oder teilweise erstatten, wenn die Wohnadresse mindestens zwei beziehungsweise drei Kilometer von der Schule entfernt ist. Hier entschieden schon immer wenige Meter über sehr viel Geld. So lange das vor allen Dingen die täglichen Schulfahrten betraf, war das alles noch halbwegs akzeptabel. Aber gerade die Landkreise, die bisher mehr als 50 Euro monatlich erstattet haben, geraten nun in eine Zwickmühle. Täglich mit dem Bus zur Schule - aber zu welchem Preis? Bildrechte: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Umschwenken auf das Deutschlandticket? Oder weiter ein teureres Schülerticket erstatten? Und was ist mit den Tickets, die preislich unter 49 Euro liegen? Können die Eltern hier ein "Upgrade" beantragen und die Differenz für das 49-Euro-Ticket selbst tragen? Wir haben alle Landkreise und kreisfreien Städte in Thüringen angefragt, wie weit die Planung ist und festgestellt: Einige haben schon Beschlüsse gefasst, einige diskutieren derzeit die Möglichkeiten, einige sehen aktuell gar keinen Handlungsbedarf und einige - so hart es klingen mag - haben das Problem noch gar nicht auf dem Schirm.

Wenn wir ehrlich sind, dann sitzen in den Schulbussen entweder die Kinder vom Land oder die aus dem Speckgürtel. Mitunter verwischen hier auch schon die Konturen. Das heißt: Wir haben ein Klientel, das oft besser gestellt ist als die Kinder in Weimar-West oder Erfurt-Nord, in deren Wohngebiet alle Schularten vertreten sind. Sie brauchen gar kein Ticket. Und nun steht die Klassenfahrt oder der Schulausflug ins Spaßbad an. Die gut Betuchten fahren dann steuerfinanziert kostenfrei durch ganz Deutschland und die Kinder, in deren Familien es vielleicht finanziell angespannter aussieht, die müssen nicht unerhebliche Beträge zahlen. Schülerausweis: Oftmals ist das in Schulen ein "selbstgebastelter" Ausweis. Bildrechte: IMAGO / Political-Moments

Dieser Umstand unterstreicht, dass die Forderung des Thüringer Landeselternverbandes, einfach den Schülerausweis zum Schülerticket zu machen, keine ganz schlechte Idee ist. Auch wenn man dann wegkommen muss vom "selbstgebastelten" Ausweis, den die Schulsekretärin abstempelt. In der Konsequenz fordert der Thüringer Elternverband ein freigestelltes Schülerticket für alle. Jedes Kind soll mit dem Schülerausweis einsteigen können.

Wir gewöhnen unsere Kinder an den Haustür-Haustür-Service und sollten die Kinder doch besser an den ÖPNV gewöhnen. Claudia Koch, Landeselternsprecherin in Thüringen