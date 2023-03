Die vergleichsweise hohe Zahl von Schülern ohne Abschluss in Thüringen hat am Mittwoch im Landtag zu einer kontroversen Debatte geführt. Die Opposition von CDU, AfD und FDP warf der rot-rot-grünen Landesregierung Versagen in der Bildungspolitik vor. Linke, SPD und Grüne verwiesen dagegen auf den derzeit diskutierten Entwurf eines neuen Schulgesetzes , das Verbesserungen bringen solle.

Im Schuljahr 2021/22 waren 1.660 Jugendliche an den allgemeinbildenden Schulen ohne Abschluss geblieben. Das waren rund 9,5 Prozent dieses Jahrgangs. Damit war die Quote der Abgänger ohne Abschluss so hoch wie seit Jahren nicht. Allerdings fällt sie deutlich geringer aus als noch in den Neunzigern und Anfang der Nullerjahre.