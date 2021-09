ABC-Schützen Schulanfang in Thüringen: Für rund 19.200 Kinder beginnt die Schulzeit

Hauptinhalt

Schulanfang in Thüringen: Am Samstag bekommen in Thüringen rund 19.200 ABC-Schützen unter Corona-Bedingungen ihre Zuckertüte geschenkt. Damit kommen etwa 400 Schüler mehr als im Vorjahr in die erste Klasse.