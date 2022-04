Die Thüringer Schulcloud soll ab sofort auch auf Ukrainisch zur Verfügung stehen. Um den nach Deutschland geflüchteten Schülerinnen und Schülern einen möglichst guten Unterricht zu bieten, haben Thüringen, Brandenburg und Niedersachsen die Übersetzung der Lernplattform in Auftrag gegeben.

Das teilte ein Sprecher des Thüringer Bildungsministeriums am Mittwoch in Erfurt mit. Damit könnten ukrainisch sprechende Lehrkräfte ab sofort ukrainische Kinder und Jugendliche in ihrer Sprache ortsunabhängig unterrichten. Mit dem Angebot erleichterten die Schulen das Ankommen und trügen zur schulischen Integration, sagte Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke).