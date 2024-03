Interaktive Kate Schulden in Thüringer Kommunen: So hoch ist Ihre Gemeinde verschuldet

07. März 2024, 19:03 Uhr

Im Jahr 2022 sind in den Thüringer Kommunen die Schulden gestiegen. Am höchsten war die Pro-Kopf-Verschuldung in den Kreisen Sonneberg und Saalfeld-Rudolstadt. Niedrig war sie hingegen in den Städten Erfurt und Gera. Wie hoch Ihre Gemeinde verschuldet war, erfahren Sie in unserer interaktiven Karte.