Dass laut Koalitionsvertrag der Bundesregierung die Schuldnerberatung ausgebaut werden soll, sei ein Schritt in die richtige Richtung, sagte Anja Wolf. Etwaige Kürzungen, wie sie es in Thüringen gebe, seien hingegen kontraproduktiv. Im Zuge der globalen Minderausgaben wurden in Thüringen 4,3 Prozent der Mittel gekürzt. Das bedeutet dass bis Ende des Jahres etwa 1.500 bis 2.000 Beratungsstunden fehlen könnten.