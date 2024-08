Die Schüler wurden vorerst in Sicherheit gebracht. Sie befinden sich auf dem Schulhof. Neben der Schule in Stadtilm gibt es Berichte über weitere Bombendrohungen in Thüringen. Wie die Landeseinsatzzentrale der Polizei am Donnerstagmorgen bestätigt, laufen derzeit Einsätze an Schulen in Erfurt, Gera, Gotha und Schmölln.

Bildrechte: MDR/Oliver Gussor