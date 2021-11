Corona und dann? Landesschülersprecherin fordert mehr Digitalisierung und Medienkompetenz an Schulen

Die Corona-Pandemie hat auch gute Seiten, sagt Landesschülervertreterin Lotta Moraweck im Interview mit MDR THÜRINGEN. Jetzt werde die längst fällige Digitalisierung an den Schulen vorangetrieben. Doch noch gebe es viel zu tun. An vielen Schulen fehle die Ausstattung, bei Lehrern und Schülern hapere es teilweise an der Medienkompetenz.