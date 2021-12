Corona-Pandemie Holter: Schüler sollen nach Ferien nicht in die Schule kommen

Thüringer Schüler sollen in den ersten beiden Tagen nach den Weihnachtsferien nicht in die Schule gehen. Das teilte Bildungsminister Helmut Holter mit. So sollen Kontakte auch in Schulen reduziert werden. Einen entsprechenden Vorschlag will der Minister am Mittwoch mit dem Kabinett diskutieren. Auch die Landeselternvertretung spricht sich für Distanzunterricht in den Tagen nach Silvester aus.