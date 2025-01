Angesichts der teils prekären Situation an den Schulen müsse das Programm so schnell wie möglich ins Rollen kommen, betont Reukauf. Es sei höchste Zeit, dass die bedürftigen Schulen und Schüler in den Fokus genommen werden. Der erste wichtige Schritt sei laut Landeselternvertreter Peter Oehmichen ein beschlossener Bildungshaushalt. Hier müsse im Sinne der Schulen entschieden werden. Das Thema dürfe nicht politisch instrumentalisiert werden, so Oehmichen.