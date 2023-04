An Thüringer Schulen und Kindergärten sind aus der Sicht von Elternvertretern zu wenig Konsequenzen aus der Corona-Pandemie gezogen worden. In der Regel gibt es die während der Pandemie etablierten Hygienekonzepte nicht mehr, sagte Landeselternsprecherin Claudia Koch am Dienstag. Dabei schützten diese nicht nur vor Corona, sondern auch vor der Übertragung anderer Krankheiten.