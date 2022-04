Die Träger freier Schulen in Thüringen können mit mehr Geld vom Land rechnen, um ihre Grundschullehrer besser zu bezahlen. Das sieht ein Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen vor, der in der nächsten Landtagssitzung Anfang Mai beschlossen werden soll. Die Oppositionsfraktionen werden dem Gesetzentwurf voraussichtlich zustimmen.

Grundschullehrer an staatlichen Schulen befinden sich seit 2021 in einer höheren Gehaltsstufe. Bildrechte: dpa

Es geht um die Gehaltsstufe 13: In der sind seit vergangenem Jahr die Grundschullehrer an staatlichen Schulen. Jetzt sollen die Grundschullehrer an den freien Schulen das gleiche Geld bekommen.

Den Trägern der freien Schulen solle so die Möglichkeit gegeben werden, die Lehrer in Anlehnung an die Gehaltsstufe 13 des öffentlichen Dienstes zu bezahlen, sagte die Grüne-Fraktionsvorsitzende Astrid Rothe-Beinlich. Das Geld werde den Trägern der Schulen rückwirkend zum 1. Januar 2022 zur Verfügung gestellt. Die Kosten für den Landeshaushalt liegen in diesem Jahr bei etwa 2,5 Millionen Euro.