Angesichts des Lehrermangels hat der Thüringer Lehrerverband dem Bildungsministerium ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Vor Beginn des neuen Schuljahres am kommenden Montag seien derzeit fast 800 Stellen ausgeschrieben und noch unbesetzt, sagte Tim Reukauf vom Verband am Dienstag. Von 2014 bis 2022 habe die Zahl der Schüler in Thüringen um 8.642 zugenommen. Die Zahl der Lehrer sei hingegen um 408 gesunken, so Reukauf.