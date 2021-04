In etwa drei Viertel der Thüringer Schulen hat am Montag der Präsenzunterricht nach den Osterferien begonnen. Der Unterricht findet unter Corona-Bedingungen statt: So wurde in vielen Schulen nur in halber Klassenstärke unterrichtet, außerdem gilt eine Maskenpflicht für alle Schüler während des Unterrichts. Darüber hinaus bieten Schulen für Schüler Corona-Selbsttests an. Wie das Thüringer Bildungsministerium betont, sind die Tests aber freiwillig, eine Pflicht gibt es nicht.

Jede Person, die an den Schulen lernt oder arbeitet, erhält nach den Osterferien das Angebot, sich zweimal pro Woche selbst zu testen. ... Die Selbsttests sind kostenlos, und sie sind freiwillig. Sie können der Testung widersprechen; auch nicht-getestete Kinder werden weiterhin unterrichtet. Thüringens Bildungsminister Helmut Holter in einem Elternbrief vom 06.04.21

Elternprotest gegen Maskenpflicht

In Mühlhausen und Weimar haben Eltern vor einzelnen Schulen am Morgen gegen die Maskenpflicht für die Schüler protestiert. So versammelten sich vor der Nikolai-Grundschule in Mühlhausen etwa 20 Mütter und Väter. Der Organisator des Protests, Thomas Hecht, sagte MDR THÜRINGEN, seiner Meinung nach schadeten die Masken der Gesundheit der Kinder. Eltern protestieren mit Plakaten vor der Nikolai-Grundschule in Mühlhausen gegen Maskenpflicht für Schüler. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Gerichtsbeschluss aus Weimar sorgt für Aufregung

In den vergangenen Tagen hatte eine Entscheidung des Amtsgerichts Weimar für Aufsehen gesorgt. Dabei hatte ein Richter in einer Einstweiligen Anordnung einer Familie Recht gegeben, die gegen die Maskenpflicht für ihre Kinder an zwei Schulen in Weimar geklagt hatte. Demnach dürfen die beiden Schulleitungen und deren Lehrkräfte das Tragen von Masken nicht anordnen. Das Urteil im Hauptsacheverfahren steht aber noch aus.

Das Thüringer Bildungsministerium hatte am Wochenende erklärt, es habe verfahrensrechtliche Zweifel und sehe den Beschluss auch nur für die beiden betroffenen Kinder als bindend an. Die Jenaer Rechts-Professorin Anna Leisner-Egensperger warf den Richtern vor ihre Kompetenzen überschritten zu haben. Fragen des Infektionsschutzes sind laut der Rechtsexpertin Sache der Verwaltungsgerichte.

Ein Urteil eines Familiengerichts könne sich nur auf die betreffenden Familienangehörigen, nicht aber auf alle Schüler einer oder mehrerer Schulen beziehen. Eine Lehrerin im Ratsgymnasium Erfurt teilt Corona-Selbsttests aus. Bildrechte: MDR/Lisa Wennemer

Wie die Sprecherin des Amtsgerichts, Inez Gloski, der Nachrichtenagentur MDR THÜRINGEN am Montag sagte, gibt es dort derzeit mindestens zehn weitere Verfahren wegen der Maskenpflicht und Tests in Schulen. Der bereits getroffene Beschluss von vergangener Woche sei ohne eine mündliche Verhandlung ergangen. Diese könnten die Verfahrensbeteiligten nun im Hauptsacheverfahren einfordern und anschließend auch Beschwerde gegen den Beschluss einlegen. Dann müsste das Oberlandesgericht entscheiden.