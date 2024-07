Erstmals nach der Corona-Pandemie wurden die Prüfungen nicht abgemildert. "In ersten Hypothesen gehen wir einem Mix an Ursachen nach. Dazu zählen die Nachwirkungen der Pandemie und die noch einmal zunehmend herausfordernde Situation an vielen Schulen aufgrund Lehrermangels, eines kurzen Schuljahres und eines Wachstums der Schülerinnen- und Schülerzahlen", sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums MDR THÜRINGEN. Positiv sei jedoch, dass die Zahl der Jugendlichen, die die Schule ohne einen Abschluss verlassen, gesunken sei, und zwar auf 863. Im Schuljahr 2022/23 waren es noch 1.157.

Ferienzeit ist gleichzeitig immer auch Bauzeit in Thüringer Schulen . Mehr als zehn Millionen Euro haben Landkreise und kreisfreie Städte laut einer Umfrage von MDR THÜRINGEN in den vergangenen sechs Wochen in den Schulen verbaut. Teilweise hatten die Bauarbeiten schon vor den Ferien begonnen, teilweise dauern sie noch bis in den Herbst an.

Das meiste Geld wurde dabei in den Ausbau der Digitalisierung gesteckt. So wurden etliche Schulen unter anderem im Ilm-Kreis und im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mit interaktiven Tafeln und WLAN ausgestattet. Allein in der Stadt Jena wurden dafür rund 6,5 Millionen Euro in diesem Jahr investiert. Ansonsten standen in nahezu allen Schulen, so etwa in der Landeshauptstadt Erfurt, dem Saale-Orla-Kreis und im Altenburger Land Maler- und Instandhaltungsarbeiten an. Auch neue Fußböden wurden verlegt, die Duschen in Turnhallen saniert, Brandschutz und Trinkwasserleitungen erneuert.