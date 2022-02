Die rot-rot-grüne Landesregierung hatte am Mittwoch weitreichende Lockerungen der Corona-Regeln in vielen Lebensbereichen in Aussicht gestellt. Die ersten Schritte wurden am Freitag umgesetzt: Die Geschäfte des Einzelhandels durften erstmals wieder Menschen einlassen, die nicht gegen das Coronavirus immunisiert sind und sich auch nicht haben testen lassen.

Deutliche Lockerungen werden zudem am 25. Februar nach dem Auslaufen der epidemischen Lage in Thüringen erwartet sowie am 1. März und am 20. März, wenn zahlreiche Corona-Schutzmaßnahmen im Bundes­infektions­schutz­gesetz auslaufen. Unklar bleibt, ob an Schulen und Kindergärten auch nach dem 20. März Corona-Tests noch Pflicht sind. Der Bildungsausschuss des Landtags will sich mit dem Thema am 4. März beschäftigen.