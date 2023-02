Der Jenaer Sozialwissenschaftler und Ex-Bildungsstaatssekretär Roland Merten sieht in Thüringen keinen Lehrermangel, sondern einen Studenmangel. Für seine Studie hat Merten die vergangenen 30 Jahre ausgewertet. Danach habe sich das Verhältnis von Lehrern und Schülern seit der Wende verbessert, die Unterrichtsversorgung allerdings verschlechtert. Inzwischen gehen laut Merten mehr als 20 Prozent des Unterrichtsvolumens für sogenannte Abminderungsstunden drauf. Heißt: Jede fünfte Stelle würde für andere Aktivitäten genutzt als zum Unterrichten. Umgerechnet seien das knapp 3.000 Stellen. Der dadurch verursachte Unterrichtsausfall koste das Land jedes Jahr 176 Millionen Euro. Archivbild von Roland Merten: Er war von 2009 bis 2014 Staatssekretär im Thüringer Bildungsministerium. Bildrechte: Isabelle Fleck/MDR

Abminderungsstunden als Hauptgrund

Die Ursache dafür sieht Merten unter anderem in den sogenannten Abminderungsstunden. Unter anderem bekommen Lehrer in Thüringen ab 55 Jahren zwei Abminderungsstunden - sie brauchen also zwei Stunden weniger zu unterrichten. Das gäbe es in keinem anderen Berufszweig, sagt Merten. Abminderungsstunden gibt es aber auch für Klassenleiter oder Lehrer, die Referendare einarbeiten oder Arbeitsgemeinschaften betreuen. Merten schlägt vor, diese Aufgaben ohne Ausgleich unter den Lehrern routieren zu lassen, so dass jeder mal dran sei und sich die Mehrarbeit gleichmäßig verteile. Damit könne auch wieder mehr unterrichtet werden.

Ministerium kritisiert Studie

Für das Thüringer Bildungsministerium stellt die Studie laut einem Sprecher keine solide Grundlage für politische Maßnahmen dar. Sie enthalte rechnerische Unschärfen und gehe in zentralen Schlussfolgerungen sachlich grob fehl. So sei der Lehrermangel in Thüringen Realität. Außerdem gäbe es Abminderungsstunden etwa für die Aufgaben von Schulleitungen, als Klassenleiter, für Nachwuchsausbildung oder Fortbildungen nicht ohne Grund. Zudem würden in der Studie auch Unterrichtsstunden eingerechnet, die etwa durch langzeiterkrankte Lehrer oder Lehrer in Elternzeit gar nicht gegeben werden könnten. Und auch, dass es ein Altersproblem bei Lehrern gibt, wird laut Bildungsministerium durch Merten völlig außer Acht gelassen.

Lehrerverband spricht von Rechenfehlern

Für seine Aussage wird Merten auch vom Thüringer Lehrerverband kritisiert. Sprecher Tim Reukauf wirft ihm Rechenfehler vor. Als Grundlage würde in der Studie die reine Unterrichtszeit von 45 Minuten dienen. Dass so ein rechnerisches Defizit entstehe, verzerre das Bild. Zum Unterricht gehöre auch die Vor- und Nachbereitung, Gespräche mit Eltern und Schülern, die Kontrolle von Klassenarbeiten. Außerdem ließen sich die Aufgaben als Klassenleiter oder die Betreuung von Lehramtsanwärtern nicht nebenbei ableisten. Darüberhinaus entscheiden laut Reukauf nicht die Lehrer darüber, ob und in welchem Umfang sie Abminderungsstunden erhalten.

Elternvertretung: Merten treibt Keil zwischen Eltern und Lehrer

Landeselternsprecherin Claudia Koch Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler