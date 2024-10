Bildrechte: picture alliance/dpa | Mohssen Assanimoghaddam

Bildung Mehr Lehrer, aber auch mehr Ausfall an Thüringer Schulen

25. Oktober 2024, 05:00 Uhr

An den Schulen in Thüringen ist die Zahl der Lehrer in diesem Schuljahr gestiegen. Insgesamt gibt es mehr Personal. Dennoch ist im vergleich zum vergangenen Frühjahr die Anzahl an unterrichtsausfällen gestiegen.