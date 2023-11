In Thüringen gibt es Angaben des Bildungsministeriums zufolge 3.176 Erzieherinnen und Erzieher in Schulhorten. Anders als in anderen Bundesländern seien in Thüringen Horterzieherinnen und -erzieher überwiegend direkt beim Land angestellt. Deshalb habe der Streikaufruf hier stärkere Auswirkungen.

Auch der Thüringer Lehrerverband will angestellte Lehrerinnen und Lehrer am Dienstag versammeln - vor dem Thüringer Bildungsministerium. Laut Verbandssprecher Tim Reukauf sind an mehreren Schulen Notpläne eingerichtet. Vereinzelt seien Eltern informiert worden, Kinder ab den mittleren Jahrgangsstufen am Dienstag nicht in den Unterricht zu schicken.