Für seine Gemeinschaftsschule startet das Förderprogramm im Februar. Im August geht es erstmal mit den Grund- und Berufsschulen los. Telefonate mit einigen dieser Schulen zeigen: Anders als Alexander Dorst, wissen viele noch gar nicht, wie sie die Förderung an ihrer Schule umsetzen wollen. Kein Problem, sagt Bildungsminister Helmut Holter – das Geld werde schließlich über zehn Jahre ausgegeben und keiner müsse im ersten Jahr alles umsetzen. "Man hat Zeit, und das ist auch bewusst so angelegt, dass man dann vielleicht im ersten Jahr sich über die personelle Unterstützung freut und dann überlegt, was will ich mit meinem Chancen-Budget ganz konkret machen." Er glaube, die Ideen würden auch im Zuge dieses Prozesses kommen.