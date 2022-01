Allerdings bieten einige wenige Schulen - das Ministerium spricht von einer niedrigen zweistelligen Zahl - sogenannten "abgestuften" Präsenzunterricht an. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler werden in Lerngruppen oder im Wechselmodell unterrichtet. In der Regel sind davon laut Ministerium nur einzelne Klassenstufen oder Klassen betroffen. Der Grund dafür sei vor allem der Krankenstand unter der Lehrerschaft.