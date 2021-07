Nach den Sommerferien sollen alle Kinder in Thüringen in die Schule gehen. Bildungsminister Helmut Holter sagte MDR THÜRINGEN, das ganze Schuljahr solle in Präsenz stattfinden. Es müsse aber weiter auf Hygiene geachtet werden. "Schule darf nicht besonders betrachtet werden, sondern es müssen überall gleiche Maßstäbe gesetzt werden", so Holter wörtlich. Das Bildungsministerium will auf AHA-Regeln und Lüften setzen. Räume, die nicht gelüftet werden können, können mit Luftfiltern ausgestattet werden.