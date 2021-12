Aus der Parkschule in Weimar heißt es, man habe die Entscheidung aus der Presse erfahren. "Wir wissen noch nicht, wie viele Schüler diese Option in Anspruch nehmen werden", sagte die Stellvertretende Schulleiterin Marita Hahnemann. "Jetzt wird von uns erwartet, dass wir den Kindern Unterlagen für zu Hause zukommen lassen, das schaffen wir in der Zeit doch gar nicht." Auch für Eltern sei das Vorgehen "unmöglich, weil die Entscheidung nun auf ihnen lastet". Der Schulalltag sei aufgrund des hohen Infektionsgeschehens schon jetzt unruhig genug: "Unsere Sekretärin ist nur noch am Telefon wegen Corona-Meldungen, Eltern rufen die ganze Zeit an, wir kommen eh schon nicht mehr zum Tagesgeschäft."