Bei der Schulspeisung in Thüringen gibt es zurzeit große Preisunterschiede. Das liegt unter anderem an den Anbietern, die vertraglich unterschiedlich gebunden sind und auch an kommunalen Hilfsprogrammen. Die erhöhten Preise für Lebensmittel und Energie werden deshalb mit unterschiedlichem Tempo an die Schulkantinen weitergegeben.

Fünf Euro in Sömmerda

So zahlen Eltern eines Sömmerdaer Gymnasiums mittlerweile mehr als fünf Euro für ein Schulessen, für Grundschüler in Eisenach kostet es 2,90 Euro und im Eichsfeld-Kreis bleibt es zumindest noch bis zum Jahresende bei der subventionierten 1,50 Euro-Mahlzeit. Die Hälfte der knapp 200.000 Schülerinnen und Schüler in Thüringen nutzt derzeit das Angebot der Schulspeisung. Die Preisunterschiede beim Schulessen in Thüringen sind groß. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Eichsfeld bleibt bis Jahresende bei 1,50 Euro-Mahlzeit

Dieses Jahr halte man das "1,50 Euro- Schulessen" noch durch, sagte ein Mitarbeiter des Eichsfelder Landratsamtes. Aber nächstes Jahr werde der Kreistag an einem Beschluss zur Erhöhung des Elternbeitrags wohl nicht mehr vorbeikommen.

2009 hatte der Kreistag im Haushalt einen Platz für ein subventioniertes Schulessen freigemacht, aus einem Euro Zuschuss sind mittlerweile vier Euro Zuschuss geworden. Und 4,50 Euro würden es im kommenden Jahr.

Keine Miete, keine Energie- und Wasserkosten

Auch der Landkreis Schmalkalden-Meiningen und der Wartburgkreis subventionieren das Schulessen, allerdings indirekt. Das heißt, die Caterer müssen für die Ausgabeküche vor Ort keine Miet-, Energie- oder Wasserkosten an den Kreis zahlen und damit kann das Essen günstiger kalkuliert werden.

Trotz solcher kommunalen Hilfestellungen werde es immer schwieriger, die Landespolitik vom gesunden Mittagessen, das schmeckt und wenig kostet, durchzuhalten, sagt Alexandra Lienig von der Vernetzungsstelle Schulessen beim Verbraucherschutz. In Thüringer Schulen kommt inzwischen weniger Fleisch auf die Teller. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Jeden Tag Gemüse

2020 hatte die Thüringer Landesregierung mit einem Gesetz vorgegeben, dass das Mittagessen in den Schulen qualitativen Standards entsprechen müsse. Dazu zählt unter anderem täglich Gemüse. Außerdem sollte an zwei Tagen in der Woche Fleisch beziehungsweise Wurst und einmal wöchentlich Fisch auf dem Teller landen.

Modellschulen steuern 1,80 Euro bei

In einem Förderprogramm wird außerdem in 31 Modellschulen das Schulessen mit bis zu 1,80 Euro aus Landesmitteln subventioniert. Die teilnehmenden Schulen erhalten außerdem Geld für Küchengeräte und die Ausstattung der Schulspeiseräume. Weil in Corona-Zeiten das Geld knapp wurde, schrumpfte das Programm im vergangenen Jahr von den ursprünglich veranschlagten 4,5 Millionen Euro um mehr als die Hälfte auf zwei Millionen Euro. 31 Modellschulen subventionieren das Essen. Bildrechte: dpa

Preise für Schulspeisung durch Verträge festgelegt

Dass es vielerorts in diesem Schuljahr noch keine Erhöhung beim Essengeld gegeben hat, liegt vor allem an den laufenden Verträgen. Die Gastro GmbH, die mit 50 Mitarbeitern in Leinefelde Worbis das Schulcatering für 15 Schulen übernommen hat und jeden Tag rund 1.200 Essen ausliefert, rechnet frühestens im Dezember mit einer Anpassung des Vertrags auf die veränderten Rahmenbedingungen. 3,40 Euro kostet derzeit im Durchschnitt ein Schulessen nach Angaben des Unternehmens. So wie es jetzt aussieht, müsste es ungefähr 60 Cent teuerer sein, erklärt Prokurist Matthias Ziegler. Aber es lasse sich schwer kalkulieren, wie sich die Kosten im kommenden Jahr entwickeln.



Seit 30 Jahren ist die Gastro GmbH am Markt, setzt auf Hausmannskost, selbst gemachte Soßen und Eintöpfe, regionale Küche. Dass Gastro jetzt keine weiten Wege zum Kunden fahren muss, nicht massenhaft Portionen tiefgekühlt in energieintensiven Eisschränken aufbewahrt und später energieintensiv wieder aufwärmt, das ist jetzt ein Vorteil.